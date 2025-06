De Meo FI | sanzioni per spingere Mosca alla trattativa di pace

L’Europa continua a mettere in campo strumenti forti per promuovere la pace in Ucraina, e le sanzioni rappresentano un’arma chiave nella strategia diplomatica. Salvatore De Meo di Forza Italia sottolinea come il 18esimo pacchetto di sanzioni sia un tentativo determinato di spingere Mosca al negoziato. Ma funzioneranno davvero? La risposta dipende dall’efficacia di questa pressione internazionale e dalla volontà di tarare nuove soluzioni.

"Questo nuovo pacchetto di sanzioni è l'ennesimo tentativo che l'Europa mette in campo per costringere la Russia a un negoziato di pace, è l'unico strumento che abbiamo a disposizione". Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo, dopo la presentazione del 18esimo pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione europea su Mosca.

