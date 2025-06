De Luca rilancia sul terzo mandato | Ipocrisia insopportabile decidano i cittadini

Vincenzo De Luca rilancia con decisione la sua candidatura per un terzo mandato, sfidando le restrizioni imposte e accusando un’ipocrisia insopportabile. Da leader forte e controverso della Campania dal 2015, difende il diritto di ricandidarsi, lasciando i cittadini liberi di decidere il proprio futuro. La lotta tra potere e legalità si infiamma: la vera voce del popolo deve prevalere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente della Campania attacca i limiti ai governatori e difende la possibilità di ricandidarsi. Vincenzo De Luca, alla guida della Regione Campania dal 2015, è tornato a parlare con forza del tema del terzo mandato, un argomento riemerso dopo alcune aperture da parte di Fratelli d’Italia, nonostante il recente stop imposto dalla Corte Costituzionale. Durante gli Stati Generali della Cultura a Napoli, il governatore ha espresso forti critiche contro quella che definisce un’ipocrisia istituzionale. De Luca: “È assurdo porre limiti solo ai governatori”. “ Quando si parla del terzo mandato c’è un’ipocrisia insopportabile ”, ha dichiarato De Luca, sottolineando come sia incoerente porre un vincolo ai governatori in un Paese dove deputati, senatori, ministri e persino il Presidente della Repubblica possono essere riconfermati senza limiti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - De Luca rilancia sul terzo mandato: “Ipocrisia insopportabile, decidano i cittadini”

In questa notizia si parla di: luca - rilancia - terzo - mandato

Vincenzo 'Luca' Milione torna in televisione e rilancia sulla morte di Mara Favro: "La notte della scomparsa è venuto qualcuno da lei" - Vincenzo Luca Milione, conosciuto come Luca, torna in televisione per rilanciare la controversa vicenda della scomparsa di Mara Favro.

Donzelli riapre al terzo mandato, Salvini rilancia per i suoi. De Luca vede uno spiraglio per la ricandidatura alla prossima tornata elettorale in Campania. Vai su Facebook

Terzo mandato, Salvini ci crede: “«Luca Zaia? Se c’è uno bravo teniamocelo”; De Luca non molla e rilancia: Non cambia nulla, faremo battaglia di civiltà e libertà; Metti una sera a cena Conte (Giuseppe) e De Luca (Piero). E Fedriga rilancia: sul terzo mandato decidano i cittadini.

Terzo mandato governatori, Palazzo Chigi studia modifiche: Zaia e De Luca in pole per la ricandidatura 41esimoparallelo.it scrive: Palazzo Chigi vuole modificare la legge sui mandati dei governatori per permettere a Zaia e De Luca di candidarsi di nuovo ...