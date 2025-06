De Luca | Il presidente di Arcigay Antinoo di Napoli bloccato in Israele

In un momento di grande tensione internazionale, la notizia che Antonello Sannino, presidente di Arcigay Antinoo a Napoli, sia rimasto bloccato in Israele ha suscitato forte preoccupazione. Il suo tragico destino si intreccia con lo scenario complesso di una regione in crisi, mentre le autoritĂ cercano di garantire la sua sicurezza. La vicenda solleva domande sul ruolo delle istituzioni e sulla solidarietĂ internazionale in tempi di conflitto.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Un nostro concittadino, Antonello Sannino, è rimasto bloccato in Israele. Ci è appena arrivato un messaggio. Era, credo, con il corpo diplomatico, lo stanno portando in un bunker che si trova quattro piani sottoterra”. A riferirlo, a margine degli Stati Generali della Cultura, è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Si tratta, secondo quanto confermato dallo staff del governatore, del presidente dell’Arcigay Antinoo di Napoli. “C’è una preoccupazione per i droni iraniani – ha aggiunto De Luca – ma intanto è bloccato lì e non sa quando potrĂ tornare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - De Luca: “Il presidente di Arcigay Antinoo di Napoli bloccato in Israele”

In questa notizia si parla di: luca - presidente - bloccato - israele

Caos in Serie B, Salernitana coinvolta: il Presidente De Luca alza la voce - Il caos in Serie B infuria con la Salernitana coinvolta: il presidente De Luca si scaglia contro la decisione della Lega di rinviare i playout, alzando la voce in una domenica sportiva ricca di eventi in tutta Italia, dalla Formula 1 a tennis e calcio.

Finalmente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato come mai prima d’ora le azioni criminali di Israele e del governo Netanyahu. Lo ha fatto con parole di inusitata durezza. “Che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambi Vai su Facebook

Antonello Sannino bloccato in Israele. Il governatore De Luca: «Portato in un bunker, paura per droni iraniani; Il presidente di Antinoo bloccato in Israele; Israele, De Luca: Un nostro concittadino bloccato lì, si sta rifugiando in un bunker.

Antonello Sannino bloccato in Israele. Il governatore De Luca: «Portato in un bunker, paura per droni iraniani» msn.com scrive: Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha riferito, a margine degli Stati generale della Cultura, che un cittadino italiano è ...