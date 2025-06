De Laurentis | Successo nel calcio per la disciplina acquisita nel cinema

Aurelio De Laurentiis, noto per il suo successo nel calcio e nel cinema, svela il suo segreto: la disciplina acquisita nel mondo dello spettacolo ha plasmato la sua gestione sportiva. Un esempio di come le esperienze più disparate possano convergere verso grandi traguardi, dimostrando che la crescita personale e professionale si alimenta di continue sfide. La sua riflessione ci invita a scoprire come l’arte e lo sport possano intrecciarsi per creare successi duraturi.

Tempo di lettura: 2 minuti "Io ho avuto successo nel calcio Napoli per la grande disciplina che ho acquisito nel mondo del cinema. Perché quando uno realizza dei prodotti dell'ingegno, dei beni immateriali non tangibili attraverso un processo industriale, secondo me quella è la più grossa scuola del mondo". Così il presidente di Filmauro e del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis intervenendo agli Stati Generali della cultura in corso a Napoli, promossi dal Sole 24 Ore e dalla Regione Campania. "Puoi fare qualunque altra attività – ha aggiunto De Laurentiis – perché vedrai sempre il particolare nel totale, non lascerai nulla al caso.

