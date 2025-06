De Laurentiis | Seguo il credo di Conte lo scudetto a Napoli un piacere della vita

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, incarna con passione il suo amore per il calcio e la cultura, dichiarando di seguire il credo di Conte e di considerare lo scudetto a Napoli un vero piacere della vita. La sua visione si intreccia con l’energia degli Stati Generali della Cultura, creando un ponte tra sport, passione e identità . In un contesto così vibrante, le sue parole rischiarano il cuore dei tifosi e non solo, lasciando una traccia indelebile nel panorama azzurro.

Le parole del patron azzurro agli Stati Generali della Cultura. Aurelio De Laurentiis, presidente della Scc Napoli, è intervenuto all’edizione del 2025 degli Stati Generali della . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Seguo il credo di Conte, lo scudetto a Napoli un piacere della vita”

