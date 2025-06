De Laurentiis | Non ci sarà mai un film da 70 milioni di spettatori come lo scudetto del Napoli

Aurelio De Laurentiis celebra con orgoglio il trionfo del Napoli, paragonando gli scudetti a un legame unico e di mutuo affetto con i tifosi. La sua gioia è contagiosa, e anche di fronte agli Stati Generali della Cultura della Campania, il produttore e presidente non nasconde la sua soddisfazione. “Io mi sento vincitore ogni volta che vedo il nostro popolo esultare”, dichiara, sottolineando come certi momenti siano insostituibili e irripetibili.

“ Gli scudetti del Napoli sono un bagno di mutuo regalo con un popolo. Quando abbiamo fatto la sfilata sul lungomare, la Rai, in un’ora e mezza, ha fatto 70 milioni di spettatori. Non ci sarà mai un film che in un’ora e mezza possa fare 70 milioni di spettatori “. Aurelio De Laurentiis è felice e contento. E anche agli Stati generali della Cultura della Campania, che si sono tenuti nel teatro Bellini, non fa niente per nasconderlo. “ Io mi inquieto delle volte, quando chiedo: dove sta il proprietario di quest’azienda? E mi rispondono: No, ma questa azienda è di un fondo. Ho capito, vedo il fondo, non vedo il cielo “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it