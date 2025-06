De Laurentiis | Ho avuto successo nel calcio per la grande disciplina acquisita nel cinema

Aurelio De Laurentiis, noto per il suo successo nel calcio e nel cinema, svela il segreto dietro le sue grandi conquiste: la disciplina. Intervenendo all’edizione 2025 degli Stati Generali della Cultura a Napoli, ha sottolineato come l’esperienza cinematografica abbia plasmato la sua visione del calcio, dimostrando che la creatività e l’impegno sono le chiavi per eccellere in qualsiasi ambito. Perché ho avuto successo nel calcio? Per la grande disciplina che ho acquisito nel cinema, se uno realizza prodotti dell’ingegno attraverso...

La prima tappa dell'edizione 2025 degli Stati Generali della Cultura è Napoli, ed è intervenuto per l'occasione il presidente Aurelio De Laurentiis. . De Laurentiis ha parlato del connubio vissuto tra calcio e cinema: «Perché ho avuto successo nel calcio? Per la grande disciplina che ho acquisito nel cinema, se uno realizza prodotti dell'ingegno attraverso un processo industriale, quella è la più grossa scuola del mondo e puoi fare ogni altra attività , vedi il particolare nel totale. . Bisogna mettersi in testa quello che dice Conte, amma fatica' perché le cose non te le regala nessuno.

