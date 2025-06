De Bruyne – Napoli arriva la notizia che tutti attendevano | l’annuncio

L’attesa è finita: il Napoli ha annunciato l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero, un colpo da sogno che scuote il calcio italiano. Dopo settimane di voci e rumors, il calciatore si libera dal Manchester City, portando entusiasmo e speranze nuovi per la squadra partenopea. Un trasferimento che promette scintille e rivoluzionerà sicuramente il campionato. La piazza è in fermento: l’avventura del belga partenopeo sta per cominciare!

La notizia che tutti attendevano è finalmente arrivata, l'annuncio sull'indiscrezione che riguarda Kevin De Bruyne fa rabbrividire la piazza Nella giornata di ieri il Napoli ha finalmente annunciato l'arrivo a parametro di zero di Kevin De Bruyne, dopo che il calciatore si è liberato dal Manchester City. L'ufficialità ha trascinato con sé l'immenso entusiasmo dei tifosi partenopei, che da diverse settimane aspettavano questo momento con grande attesa e ansia. L'arrivo di De Bruyne è un chiaro messaggio anche all'intero campionato. Le altre pretendenti al titolo, ora, sono consapevoli che bisognerà strappare con forza il tricolore che gli azzurri porteranno sul petto durante la prossima stagione.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

ULTIM'ORA NAPOLI - Ecco la notizia che tutti i tifosi stavano aspettando: è tutto fatto per Kevin De Bruyne al Napoli Nelle prossime ore lo scambio dei documenti, con possibili visite mediche già lunedì #SSCNapoli #DeBruyne #SpazioNapoli Vai su Facebook

Calciomercato Napoli, tutte le notizie più importanti delle ultime ore Segnala napolitoday.it: Dopo l'ufficialità di De Bruyne, gli azzurri sono già a lavoro per consegnare nuovi rinforzi a Conte ...