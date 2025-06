De Bruyne Modric e gli altri | perché l' esperienza è utile anche per il progetto giovani

De Bruyne, Modric e gli altri campioni dimostrano che l’esperienza non si misura solo in anni, ma nella capacità di fare la differenza. La linea verde rappresenta un valore importante, ma spesso si sottovaluta il ruolo dei veterani nel plasmare il futuro. Questi fuoriclasse, anche a fine carriera, sono risorse preziose per il progetto giovani, perché sanno trasmettere competenza e passione, rendendo il settore giovanile un vero motore di crescita.

Ogni volta che occorre giustificare un fallimento, o alimentare la speranza di rivincita, si fa riferimento alla linea verde. Eppure sono tanti i casi di campioni che, anche a fine carriera, possono ancora fare la differenza, aiutando la crescita delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Bruyne, Modric e gli altri: perché l'esperienza è utile anche per il "progetto giovani"

In un calcio che guarda al passato per riscoprire l'esperienza, la Serie A si trasforma in un crocevia di stelle veterane come Modric, De Bruyne e Dzeko, mentre i giovani si affievoliscono tra addii e trasferimenti.

