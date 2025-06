De Bruyne è l’ennesima conferma che il Napoli oggi è il club più ricco e potente d’Italia

In un’immagine da sogno, Aurelio De Laurentiis e Kevin De Bruyne si incontrano in un’immagine da sceneggiatura hollywoodiana, simbolo di un Napoli che si conferma il club più ricco e potente d’Italia. Questa scena surreale racconta di un’epoca in cui il calcio si intreccia con il glamour e la grandeur. È un momento storico, che evidenzia come il Napoli stia scrivendo nuove pagine di successo e prestigio nel panorama internazionale.

Aurelio De Laurentiis e Kevin De Bruyne si stringono la mano: sono seduti su due sedie da regista hollywoodiano, mentre lo sfondo dietro è colorato di un azzurro scarno ma dominante. È una scena surreale, che non avremmo mai pensato di vedere: il Napoli alle prese con la firma di uno dei calciatori più importanti al mondo, celebrato con eleganza comunicativa, senza sfondi da cinepanettoni. In principio fu una notizia che i tifosi del Napoli sono stati ormai abituati a derubricare – durante le tormentate sere estive di calciomercato – come strampalata, fumosa, in certi casi semplicemente falsa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne è l’ennesima conferma che il Napoli oggi è il club più ricco e potente d’Italia

