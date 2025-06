De Bruyne che benvenuto da Dybala! Spunta una dedica speciale

salutare Kevin De Bruyne con una dedica che trasuda stima e grandezza, sottolineando come il rispetto tra campioni arricchisca ancora di più il calcio italiano. Un gesto che rafforza il valore dello sport come ponte tra avversari e amici, e che rende questa stagione ancora più emozionante. La rivalità si trasforma così in un’amicizia sincera, ricordandoci che nel calcio, come nella vita, il rispetto è il vero vincitore.

L'arrivo di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne non è solo un colpo eccezionale per il Napoli, ma un evento che dà lustro all'intera Serie A. E quando i campioni si riconoscono tra loro, lo spettacolo è ancora più bello. Mentre la città di Napoli celebrava l'ufficialità del suo nuovo re, da Roma è arrivato un benvenuto speciale, carico di classe e rispetto, da parte di un rivale di prim'ordine: Paulo Dybala. L'attaccante della Roma ha voluto omaggiare l'arrivo del belga con una storia su Instagram tanto semplice quanto potente. Nessuna frase di circostanza, ma la foto di un regalo prezioso: una maglia del Manchester City che lo stesso De Bruyne gli aveva donato in passato, con una dedica che svela la stima reciproca tra i due. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne, che benvenuto da Dybala! Spunta una dedica speciale

