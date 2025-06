De Bruyne al Napoli col dubbio del numero di maglia 7 e 17 sono occupati | restano due alternative

Kevin De Bruyne al Napoli sta facendo il giro del calciomercato, ma il suo possibile numero di maglia rimane un mistero. Con la 7 e la 17 giĂ assegnate a Neres e Olivera, le alternative si riducono a due, creando suspense e aspettative tra i tifosi. Quale sceglierebbe il belga? Scopriamolo insieme. Continua a leggere.

Che numero di maglia indosserĂ Kevin De Bruyne al Napoli. Al momento la 7 e la 17 sono occupate da Neres e Olivera. Nel caso in cui i due giocatori non dovessero cedere uno dei due numeri al belga sul tavolo ci sono due opzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Bruyne al Napoli, che numero indosserà ? Attesa febbrile: tutti vogliono la maglia; De Bruyne al Napoli, ora c’è l’annuncio ufficiale di De Laurentiis: “Benvenuto Kevin”; De Bruyne al Napoli, è ufficiale. Il messaggio ai tifosi: Non vedo l'ora.

De Bruyne, l'indizio sul numero di maglia: 10 + quarto Scudetto=14! Come scrive msn.com: I tifosi del Napoli sono esplosi di gioia dopo l'annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli in merito all'ufficializzazione di Kevin De Bruyne come nuovo calciatore della squadra partenopea.