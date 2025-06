Dazi per Bankitalia l’effetto negativo durerà 3 anni

Secondo le ultime previsioni di Bankitalia, gli effetti dei dazi sulle nostre imprese potrebbero durare fino a tre anni, creando un'ombra sull'economia italiana. Sebbene si prevedano segnali di ripresa, con una crescita del PIL dello 0,6% nel 2025 e numeri positivi anche nel 2026 e 2027, l’incertezza potrebbe frenare investimenti e vendite. Resta da vedere come il nostro Paese saprà navigare queste sfide per mantenere il progresso.

I dazi possono avere un effetto negativo per i prossimi tre anni sull’economia italiana. Parola di Bankitalia che, nelle proiezioni macroeconomiche, prevede comunque una crescita del Pil dello 0,6% nel 2025. Pil in salita anche per il 2026 dello 0,8%  e dello 0,7% nel 2027. A sostenere la crescita – spiega la Banca d’Italia – la ripresa dei consumi mentre l’ aumento dei dazi e dell’incertezza penalizzerebbe gli investimenti e le vendite all’estero. Lo scenario previsivo presuppone un forte aumento del livello medio dei dazi sulle importazioni statunitensi di beni rispetto a quello precedente il mese di aprile che, in un contesto di elevata incertezza, determinerebbe un marcato rallentamento del commercio internazionale, sottolinea Bankitalia. 🔗 Leggi su Lapresse.it