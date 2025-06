Davvero Trump non è in grado di frenare Netanyahu?

L’attacco inevitabilmente accende i riflettori sulla fragilità delle alleanze e sul ruolo di Trump nel cercare di frenare o meno le azioni di Netanyahu. In un contesto già turbolento, la sua reazione sottolinea come, a volte, gli interessi di Israele sembrino andare oltre le direttive dell’amministrazione statunitense. La domanda che rimane è: davvero Trump non ha il potere di contenere Netanyahu?

Donald Trump non ha perso tempo. Mentre le bombe sganciate dai jet israeliani colpivano gli obiettivi iraniani, il presidente Usa si affrettava a prendere le distanze dalla decisione di Benjamin Netanyahu di colpire Teheran in una escalation in grado di infiammare l'intero Medio Oriente. L'attacco ordinato da Tel Aviv dimostra, per l'ennesima volta, l' incapacità del tycoon di tenere a freno l'alleato israeliano. L'attacco inevitabilmente porterà a una rappresaglia che potrebbe trasformarsi in un conflitto aperto. Proprio ciò che Washington aveva fin qui cercato di evitare (almeno a parole). Non solo.

Il governatore della California contro Trump: “La democrazia è sotto attacco, i regimi autoritari iniziano prendendo di mira le persone meno in grado di difendersi” | VIDEO - La lotta tra i poteri e la difesa della democrazia sono in primo piano negli Stati Uniti, con il governatore della California Gavin Newsom che si scaglia contro Donald Trump, accusandolo di militarizzare Los Angeles in modo eccessivo.

Il governo di Netanyahu vuole creare il caos per dimostrare che i palestinesi non sono in grado di governarsi da soli. L'articolo da Al Jazeera. Vai su Facebook

