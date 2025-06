Davide Astori condannati tre medici per falso certificato

La tragica morte di Davide Astori ha scosso il mondo del calcio e non solo, portando alla luce questioni delicate sulla gestione medica dello sport. Recentemente, il tribunale di Firenze ha condannato tre medici per falso certificato, alimentando il dibattito sulla responsabilità e sulla prevenzione di eventi fatali. Una sentenza che apre nuove riflessioni sulla tutela degli atleti e sulla trasparenza nel settore medico-sportivo.

Tre medici sono stati condannati nel processo parallelo alla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso improvvisamente il 4 marzo 2018 mentre si trovava in ritiro a Udine con la squadra. Il tribunale di Firenze, presieduto dal giudice Paolo De Meo, ha condannato tre medici per la presunta falsificazione di un certificato.

