david lynch la famiglia pubblica il copione segreto

David Lynch è morto senza riuscire a portare a termine "Unrecorded Night", una serie per Netflix rimasta incompiuta. La sua famiglia sta ora valutando la possibilità di pubblicarne il copione, scritto interamente dal regista prima della scomparsa, per permettere ai fan di conoscere il contenuto del progetto. A rivelare la vicenda è Jennifer Lynch, figlia del cineasta statunitense, in un'intervista al "Times". "È molto improbabile che la serie venga realizzata, perché non vediamo chi possa prenderne le redini - ha spiegato - Ma stiamo pensando di pubblicare il copione. Sarebbe un peccato che i suoi ammiratori non potessero nemmeno vedere di cosa si trattava".