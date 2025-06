David Juventus intreccio con Osimhen! Spunta anche il Galatasaray sull’attaccante canadese | novità in vista dell’estate Ultimissime

L’estate si avvicina e il calciomercato infiamma le trattative più calde. Tra occhi puntati su Osimhen e l'interesse della Juventus, spunta anche il Galatasaray come alternativa di rilievo. Se il Nigeriano dovesse lasciare Napoli, il nome di Jonathan David si fa sempre più insistente come possibile colpo di mercato a parametro zero, con la Juventus che osserva attentamente. Ecco tutte le novità in vista della prossima stagione.

David Juventus, intreccio con Osimhen! Spunta il Galatasaray se dovesse saltare la permanenza del bomber nigeriano. Cosa filtra. Jonathan David piano B a Osimhen. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, se non dovesse rimanere il nigeriano, David sarebbe l’alternativa per l’attacco del Galatasaray. La società turca virerebbe con forza sul canadese, libero a parametro zero e seguito anche dal calciomercato Juve. A frenare i bianconeri per il momento sono le elevate richieste del calciatore. Nei prossimi giorni potrebbe iscriversi alla corsa anche il Gala. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, intreccio con Osimhen! Spunta anche il Galatasaray sull’attaccante canadese: novità in vista dell’estate. Ultimissime

In questa notizia si parla di: david - osimhen - juventus - intreccio

Juventus su Osimhen, non convocato dal Galatasaray: intreccio con il Napoli per David - La Juventus si prepara all’ultima trasferta a Venezia, con il focus anche sulle questioni di mercato.

(Cds) "Intreccio Juventus-Psg-Kolo Muani: ok sulla valutazione di 50 milioni , occorre trovare intesa sul riscatto" ? https://ow.ly/Rz9N50W6MoR Vai su Facebook

Juventus su Osimhen, non convocato dal Galatasaray: intreccio con il Napoli per David; Juventus su Osimhen, non convocato dal Galatasaray: intreccio con il Napoli per David; Juventus, non solo Osimhen: anche Gyokeres e Retegui per l'attacco.

David Juventus, intreccio con Osimhen! Spunta anche il Galatasaray sull’attaccante canadese: novità in vista dell’estate. Ultimissime - Secondo quanto riportato dalla stampa turca, se non dovesse rimanere il nigeriano, David sarebbe l’alternativa per l’attacco del Galatasaray. Si legge su juventusnews24.com

Juventus su Osimhen, non convocato dal Galatasaray: intreccio con il Napoli per David - canadese Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille e cercato anche dall'Inter oltre che dalla stessa Juve. Lo riporta msn.com

Galatasaray a caccia di un'alternativa a Osimhen: è sfida alla Juve per David - Il club turco sta guardando con grande ambizione alla formazione offensiva, puntando sulla conferma di ... Scrive tuttojuve.com