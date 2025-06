David Inter l’ex obiettivo nerazzurro corteggiato da mezz’Europa | una squadra si aggiunge alla corsa

Il talento canadese Jonathan David sta catturando l’attenzione di tutta Europa, con l’interesse di club prestigiosi pronti a strapparlo al Lille a parametro zero. Tra le pretendenti si fa strada anche il sorprendente Galatasaray, un possibile nuovo capitolo nella brillante carriera dell’attaccante classe 2000. La corsa al suo ingaggio si infiamma, ma quale sarà la sua prossima destinazione? La risposta potrebbe riscrivere gli equilibri del calciomercato estivo.

David Inter, tantissime richieste per l’attaccante canadese che non ha ancora scelto la prossima destinazione. Nelle ultime ore è spuntata l’ipotesi Galatasaray. Jonathan David è uno dei pezzi grossi di questo calciomercato. A partire dal primo luglio, il centravanti canadese sarà disponibile a parametro zero data la scadenza del contratto che lo legava al Lille. Sul classe 2000 c’è l’interesse di mezza Europa con tante squadre che se lo contendono. Il calciatore è da tempo accostato all’ Inter, che però ha ormai virato su altri obiettivi. Nel nostro paese, vigili anche Napoli e Juventus, che però sembrano concentrare le proprie attività su altri profili. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Inter, l’ex obiettivo nerazzurro corteggiato da mezz’Europa: una squadra si aggiunge alla corsa

