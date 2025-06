Dave Portnoy | profeta dei nostri tempi

differenze si dissolvono in un mare di like e condivisioni. In questo mondo digitale, Dave Portnoy emerge come il profeta dei nostri tempi: una figura che incarna il potere del personal brand, capace di catturare l’attenzione e influenzare le masse. Ma fino a che punto la popolarità può sostituire la verità? La risposta ci invita a riflettere su cosa davvero conta nell’era dell’informazione liquida.

In epoca di post-verità non è sempre reale ciò che consideriamo tale. Basta che qualcuno si “dimentichi” di specificare che un'immagine è creata con l'IA per confondersi. Che una notizia sia reale o meno a molti importa poco, l'unica cosa che conta sono i numeri. Quanti follower hai, quanto si parla di te e, soprattutto, quanto guadagni. La maggior parte delle opinioni sono polarizzate. Qualcuno ama e altri odiano, mentre sfumature, distinguo e dubitativi sono considerati un segno di debolezza. Se racconti con la faccia giusta di aver venduto la tua azienda per cinquecento milioni di dollari e di averla ricomprata per appena un cinquecento milionesimo, ovvero un misero dollaro, non c'è motivo di dubitare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Dave Portnoy: profeta dei nostri tempi

In questa notizia si parla di: dave - portnoy - profeta - nostri

Dave Portnoy: profeta dei nostri tempi.

Dave Portnoy a Pompliano: 'Bitcoin è solo un grande schema Ponzi' Segnala it.cointelegraph.com: Dave Portnoy, nome noto dello sport e della cultura pop, le cui avventure nel trading sono diventate molto popolari durante la pandemia di coronavirus, solo recentemente si è addentrato nel mondo ...