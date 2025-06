Daredevil | Rinascita – Stagione 2 | Jessica Jones nelle foto dal set!

Le ultime foto dal set di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 mostrano Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter, pronta a tornare in azione. Con l’atmosfera intensa di New York, il ritorno di questa investigatrice privata promette scintille e nuove alleanze nel Marvel Cinematic Universe. Preparatevi a scoprire cosa riserverà questa stagione ricca di suspense, mistero e battaglie epiche. La rinascita è alle porte: il viaggio continua!

Nuove foto dal set newyorkese di Daredevil: Rinascita – Stagione 2 rivelano un altro sguardo al ritorno di Krysten Ritter nei panni della migliore investigatrice privata del Marvel Cinematic Universe, Jessica Jones. La prima stagione di Daredevil: Rinascita si è conclusa con l’Uomo Senza Paura pronto a schierare i suoi pochi alleati per sconfiggere il sindaco Wilson Fisk e liberare New York. Tuttavia, avrà bisogno di più di Karen Page e di qualche poliziotto onesto per riuscirci. Il mese scorso, abbiamo appreso che Krysten Ritter riprenderà il ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

