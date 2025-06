Dare il voto finale dalla media dei voti è in contrasto con la normativa scolastica e vi spiego perché INTERVISTA ad Ernestina Morello

Nell’ambito del valutare gli studenti, si apre il dibattito tra fare la media dei voti o premiare l’ultima valutazione. La professoressa Ernestina Morello ci guida attraverso le norme scolastiche, svelando perché calcolare una media aritmetica potrebbe non essere il metodo più corretto e proponendo alternative più coerenti con la normativa. Scopriamo insieme come garantire un giudizio equo e conforme al quadro normativo scolastico.

La professoressa Ernestina Morello interviene nel dibattito se sia più corretto agli scrutini fare la media aritmetica dei voti dati ai singoli studenti o sia preferibile premiare l'ultima valutazione. Insomma se l'alunno ha preso 5-6-7 non bisogna fare la media ma dare 7 in pagella, cioè l'ultimo voto.

