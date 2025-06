Dare il diritto di suicidarsi è disumano

Dare il diritto di suicidarsi è un tema delicato e controverso, che solleva profonde riflessioni sull’etica, la dignità e il ruolo della società nel supportare chi soffre. È fondamentale promuovere politiche di prevenzione e assistenza, affinché nessuno si trovi in balia della disperazione senza speranza. Solo attraverso una rete di solidarietà e comprensione possiamo davvero contrastare questa drammatica realtà. Continua a leggere.

Chiedere di perire è una scelta contro natura, dovuta alla totale perdita della speranza. Un gesto estremo che ogni Stato civile deve scongiurare, aiutando a lenire le sofferenze.

Il Papa: non accelerate la morte degli anziani, è disumano; Papa Francesco: «La vita è un diritto, non possiamo aiutare qualsiasi forma di suicidio»; Suicidio assistito. Tonino Cantelmi: ‘Risposta disumana, non smetteremo mai di curare’.

