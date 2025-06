Dana vende agli americani di Allison | cosa succede adesso a Rovereto e Arco

Dana, leader mondiale nel settore automotive, sta per cedere il ramo “Off-Highway” ad Allison Transmission, con un valore di 2,7 miliardi di dollari. Questa operazione avrà ripercussioni significative anche a Rovereto e Arco, coinvolgendo oltre 800 lavoratori. Un cambiamento strategico che segna una svolta per il settore e il territorio, aprendo nuove sfide e opportunità. Ma cosa succederà ora?

