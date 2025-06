Dall’Ucraina al Medio Oriente Così Washington muove le se capacità anti-drone

Dall'Ucraina al Medio Oriente, Washington intensifica le sue capacità anti-drone, osservando con attenzione gli sviluppi di un conflitto che si estende ben oltre i confini tradizionali. In risposta agli attacchi notturni di Israele contro obiettivi iraniani, Teheran ha risposto con ondate di droni, confermando quanto ipotizzato: le guerre moderne si combattono spesso senza sparare un colpo. E forse è proprio per questo che gli Stati...

In risposta agli attacchi lanciati nella notte da Israele contro una serie di bersagli iraniani, Teheran sembra aver reagito scagliando ondate di droni (nell’ordine delle centinaia) contro il territorio dello Stato ebraico, confermando l’ipotesi diffusa sul fatto che un massiccio attacco condotto attraverso sistemi unmanned sarebbe stata la forma di rappresaglia più probabile all’azione israeliana. E forse è proprio per questo che gli Stati Uniti avrebbero deciso di dirottare alcune avanzatissime capacità anti-drone, originariamente destinate all’Ucraina, verso il teatro mediorientale. Ad annunciarlo è stato il segretario alla Difesa Pete Hegseth in occasione di un’audizione al Senato svoltasi mercoledì mattina. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dall’Ucraina al Medio Oriente. Così Washington muove le se capacità anti-drone

In questa notizia si parla di: capacità - ucraina - anti - drone

Ucraina, droni ucraini in Siberia: “Colpiti 40 bombardieri russi con capacità nucleari” - Un colpo da maestro per l'Ucraina: droni d'assalto hanno colpito 40 bombardieri russi in Siberia, dimostrando una strategia audace e innovativa.

Guerra di droni in Mar Nero: gli USV MAGURA ucraini si trasformano in drone carrier per l'impiego di FPV Vai su Facebook

USA Ridirezionano Armi Anti-Drone: Dall’Ucraina al Medio Oriente; Il drone Sting è il simbolo dell’alleanza tra Ucraina e Israele; Le startup dell'Ucraina che hanno reinventato il modo di fare la guerra.