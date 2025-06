Dall' Iran centinaia di missili su Israele | esplosioni a Gerusalemme boati a Tel Aviv In arrivo terza ondata tutto il Paese sotto attacco Teheran | Catturata una pilota di jet israeliana La replica | falso

Un'ondata di tensione scuote Israele: centinaia di missili iraniani colpiscono Gerusalemme e Tel Aviv, provocando esplosioni, boati e un bilancio tragico di morti e feriti. La situazione resta estremamente critica, con una terza ondata in arrivo e il paese sotto attacco. La crisi si intensifica mentre le tensioni tra Iran e Israele raggiungono un punto di non ritorno, lasciando il mondo a osservare in ansia gli sviluppi imminenti.

L'attacco israeliano in diverse ondate, il bilancio provvisorio è di almeno 78 morti e 329 feriti. In serata il contrattacco iraniano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dall'Iran centinaia di missili su Israele: esplosioni a Gerusalemme, boati a Tel Aviv. «In arrivo terza ondata, tutto il Paese sotto attacco». Teheran: «Catturata una pilota di jet israeliana». La replica: falso

In questa notizia si parla di: iran - centinaia - missili - israele

"Ha ordinato materiale per produrre centinaia di missili": gli strani affari tra Iran e Cina - Scandali internazionali e alleanze inedite: l'Iran ha acquistato dalla Cina ingenti quantitĂ di materiali per costruire missili balistici, svelando una rete di accordi che mette in discussione la stabilitĂ globale.

Israele ha colpito nella notte impianti nucleari, fabbriche missilistiche e obiettivi militari in Iran. Le immagini Vai su Facebook

Oggi Israele ha decapitato i vertici della catena di comando militare iraniana: non è un attacco “contro il programma atomico”, non soltanto e non soprattutto. Tante centrifughe che arricchiscono uranio quasi al livello utile per confezionare la Bomba sono nelle Vai su X

Arriva la risposta dell'Iran, 100 missili contro Israele - Una trasmissione in diretta del generale di brigata Effie Defrin "è stata interrotta a causa di un attacco ir ... Scrive msn.com

L’Iran risponde a Israele: lanciati «almeno 100 missili», esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme - Sirene d'allarme nelle due città e anche in molte altre aree del Paese. Come scrive msn.com

Guerra Israele-Iran, l'ambasciatore israeliano: «Missili di Teheran possono colpire Roma e Parigi. Stavano costruendo 9 bombe atomiche» - Nel briefing con la stampa a Roma sull’operazione «Rising Lion», l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled, ha denunciato i piani di Teheran per lanciare ... Segnala ilmattino.it