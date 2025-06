Dall’Iran centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv | Oltre 40 feriti due gravi Usa e Francia impegnati nella difesa di Israele – I video

L’escalation tra Iran e Israele ha raggiunto un nuovo livello di escalation, con centinaia di missili lanciati su Gerusalemme e Tel Aviv. Oltre 40 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, mentre Stati Uniti e Francia si mobilitano per sostenere Israele nella difesa del proprio territorio. Alle 20 ora italiana, Teheran ha dato il via a un massiccio contrattacco. Ecco cosa sta succedendo in questa crisi che rischia di coinvolgere l’intera regione.

È guerra tra Israele e Iran. Alle 20 (ora italiana) Teheran ha dato il via a un contrattacco missilistico su vasta scala contro il territorio dello Stato ebraico. Secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa israeliane (Idf), sarebbero oltre un centinaio i missili balistici lanciati dal regime degli Ayatollah, alcuni dei quali hanno bucato la proverbiale difesa aerea israeliana: esplosioni, incendi e feriti lievi si sono registrati a Tel Aviv e a Gerusalemme mentre risuonavano le sirene, con la popolazione chiusa nei rifugi. Ci sarebbero più di 40 persone ferite, due delle quali versano in condizioni critiche, ricoverati negli ospedali Beilinson, Ichilov e Sheba. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: iran - oltre - centinaia - missili

Idf, l'Iran ha lanciato oltre 100 droni contro Israele - Tensione alle stelle tra Iran e Israele: l'Iran ha lanciato oltre 100 droni contro lo Stato ebraico, mentre l'IDF si prepara a intercettarli e affrontare eventuali missili in arrivo.

Uno delle centinaia di missili lanciati dall'Iran verso Israele ha colpito un palazzo nel centro di Tel Aviv. All'interno dell'edificio è scoppiato un incendio mentre tutta l'area era stata precedentemente evacuata. #telaviv #israele Vai su Facebook

Guerra Israele - Iran, la diretta | Dall'Iran centinaia di missili su Israele: esplosioni a Gerusalemme, boati a Tel Aviv. «Tutto il Paese sotto attacco, superata linea rossa». Teheran: «Catturata una pilota di jet israeliana». La replica: falso; Teheran sferra il contrattacco: centinaia di missili su Israele. Sirene a Gerusalemme, esplosioni a Tel Aviv; Attacco Israele in Iran: sicurezza rafforzata al Ghetto ebraico di Roma.

L'Iran attacca Israele, in arrivo centinaia di missili balistici - L'Idf ha confermato che è in corso il contrattacco di Teheran in risposta ai raid israeliani contro i siti nucleari iraniani. Segnala msn.com

Dall’Iran centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv: «Oltre 40 feriti, due gravi». Usa e Francia impegnati nella difesa di Israele – I video - Netanyahu avverte: «Altri attacchi in arrivo» L'articolo Dall’Iran centinaia di missili su Gerusalemme e Tel ... Si legge su msn.com

Colpite le città israeliane, almeno 41 feriti. «L'Iran ha oltrepassato il limite» - Il premier Netanyahu annuncia: altri attacchi israeliani «sono in arrivo» ... tio.ch scrive