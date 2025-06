Dall' Iran centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv decine di feriti In serata Israele riprende gli attacchi contro Teheran Netanyahu agli iraniani | Ribellatevi contro il regime malvagio

Una notte di tensione esplode tra Iran e Israele, con centinaia di missili che colpiscono Gerusalemme e Tel Aviv, lasciando decine di feriti. La risposta di Israele si fa sentire con attacchi intensi contro Teheran, mentre il bilancio si aggrava. La regione vive un clima di crisi e scontro, con appelli alla rivolta contro un regime percepito come oppressore. La situazione resta altamente volatile, e il mondo osserva in apprensione, chiedendosi quale sarĂ il prossimo capitolo di questa escalation.

L'attacco israeliano in diverse ondate, il bilancio provvisorio è di almeno 78 morti e 329 feriti. In serata il contrattacco iraniano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dall'Iran centinaia di missili su Gerusalemme e Tel Aviv, decine di feriti. In serata Israele riprende gli attacchi contro Teheran. Netanyahu agli iraniani: «Ribellatevi contro il regime malvagio»

