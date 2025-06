Dall’inferno di Gaza a Milano Adam gioca ancora | i Lego le cicatrici e la perdita di 9 fratelli

Dall’inferno di Gaza alle corsie di Milano, la storia di Adam incarna il coraggio e la speranza. Dopo aver perso nove fratelli e affrontato cicatrici profonde, il bambino trova nelle piccole cose come i Lego e un pallone da calcio un modo per tornare a sognare. Mentre i ministri e i medici si impegnano a curarlo, Adam ci ricorda che anche nei momenti più bui, la forza di un sorriso può riaccendere la speranza.

MILANO – Un pallone da calcio appena sceso dall’aereo, mercoledì notte a Linate. A regalarglielo Antonio Tajani, ministro degli Esteri. I mattoncini Lego, all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato e dove sarà curato. Gioca Adam, continua a giocare o perlomeno ci prova. “Mi ha guardato di sottécchi, mi ha detto che gli fa male il braccio e poi è tornato ai suoi Lego” fa sapere Guido Bertolaso, assessore lombardo al Welfare, che è andato a trovarlo. Del resto è così che si è salvato, questo bambino palestinese di 11 anni. È sopravvissuto perché, a differenza dei suoi 9 fratelli e di papà Hamdi, era in giardino a giocare mentre una bomba israeliana riduceva casa sua in macerie, il 23 maggio a Khan Younis, nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dall’inferno di Gaza a Milano, Adam gioca ancora: i Lego, le cicatrici e la perdita di 9 fratelli

