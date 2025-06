Dall’Igna | Bagnaia ritrovato ad Aragon finalmente c’è il suo sorriso

Dall’ardore delle piste spagnole, Pecco Bagnaia si riscopre sorridente e motivato, segnando un passo importante verso il riscatto. Il suo podio ad Aragon non è solo un risultato, ma un segnale di rinascita e di fiducia ritrovata, grazie a un lavoro accurato e a piccoli ma decisivi accorgimenti tecnici. Un’ottima notizia per i tifosi e per tutto il team, che ora può guardare con speranza al futuro.

Bologna, 13 giugno 2025 – Davide Tardozzi ha parlato di ‘terzo posto che vale una vittoria’. Il podio di Pecco Bagnaia al Motorland ha fatto ritrovare un po’ di ottimismo nel lato box numero 63, soprattutto con i test di Aragon è stata trovata una strada da perseguire per ridare al pilota feeling e confidenza in staccata. Tanti piccoli accorgimenti maturati tra il sabato e la domenica del gp di Aragon, compresi i dischi freno maggiorati, e dal dodicesimo posto della Sprint Race è arrivato il terzo posto in gara lunga. Tutto utile per ridare morale a Pecco, che era reduce tra brutti weekend e in generale da un rapporto difficile con la Gp25. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dall’Igna: “Bagnaia ritrovato ad Aragon, finalmente c’è il suo sorriso”

