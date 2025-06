Dalle pagine di un portolano

Dalle pagine di un portolano, tra storie di mare e culture lontane, emerge il fascino universale dell’esplorazione. Navigare verso Oriente non significa solo scoprire nuove terre, ma anche ritrovare sé stessi e le proprie radici. Come scrive Vincenzo Calafiore, a volte è un ritorno che ci arricchisce, e il viaggio diventa un ponte tra passato e presente. La rotta continua, e l’avventura non finisce mai.

Dalle pagine di un Portolano ( 17-08-19 L.63341 PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE) di Vincenzo Calafiore 14 Giugno 2025 Udine " . .. andare a Oriente incontrare e conoscere altre culture altre civiltà .. ma in certi casi è un ritornare .. " Vincenzo Calafiore La lunga notte turca dell'Albania finisce a Sarande. L'ombra greca di Corfù è lì a poche miglia marine, col forte Veneziano, e già sembra un ritorno a casa. Navighiamo con una rotta che abbiamo nella memoria verso l'isola, in una foschia colore dell'Ouzo, il mare si riempie di nuovo. Di notte, in mare aperto a Sud di Valona, la barca ha un brivido, arriva forte uno strattone al boma e alla barra, le vele piene di maestrale si svuotano, si gonfiano al contrario.