Dalle enclave serbe del Kosovo I baby calciatori in visita | Monza in gol per l’accoglienza

Dalle enclave serbe del Kosovo, un’ondata di speranza e solidarietà si unisce al calcio giovanile: una squadra di baby calciatori ha fatto visita a Monza, portando con sé un messaggio di pace e integrazione. L’incontro con il Consiglio regionale e l’accoglienza calorosa dell’Ordine delle Minime Oblate testimoniano il potere dello sport nel superare divisioni. E questa è solo l’inizio di un percorso che unisce cuori e culture.

Una squadra di giovanissimi calciatori delle enclave serbe del Kosovo è a Monza in questi giorni con l'associazione " Una voce nel silenzio ". L'altro giorno a Palazzo Pirelli, il Consiglio regionale ha incontrato il gruppo che da anni si impegna nell'accoglienza di bambini provenienti dalle enclave serbe del Kosovo. Per l'occasione ha portato in Italia una squadra di calcio di bambini serbi, ospiti a Monza dell'Ordine delle Minime Oblate, al Centro Mamma Rita. L'obiettivo è offrire ai ragazzi momenti di sport, condivisione e solidarietà. Fa da tramite fra associazione, realtà territoriali e istituzioni la consigliera regionale monzese Martina Sassoli: "Lo sport è occasione per mostrare ai ragazzi realtà diverse dalla loro enclave e stimolarli a credere nel futuro - racconta Sassoli -, faremo visitare loro Monza, Milano, Como, la chiesa Ortodossa di Carate.

Vieni a trovarci a Monza! Ti aspettiamo Mercoledì 11 giugno, presso il "centro sportivo la dominante" per un apericena insieme ai bambini Serbi del Kosovo e Metochia del progetto: Fuori dall'enclave. Scrivici in direct per prenotare o per qualsiasi infor Vai su Facebook

