serata che prometteva emozioni indimenticabili si trasforma in un mix di speranze e interrogativi. Il ritorno in Champions, seppur segnato da un pareggio, accende il cuore dei tifosi e riaccende la passione per il calcio di una città intera. Ora, più che mai, è il momento di guardare avanti, con la convinzione che il sogno europeo non sia solo un inizio, ma una lunga e appassionante avventura.

Centotre minuti di partita non bastano per liberare un urlo che la città serrava tra i denti da sessant’anni lunghissimi anni. Il ritorno del Bologna in Champions League è impregnato di acqua, ma un po’ arido di emozioni: uno strano centrifugato di felicità e delusione. La Grande Attesa si consuma in uno zero a zero contro lo Shakhtar Donetsk, e alla fine i rimpianti pesano un po’ più della soddisfazione sulla bilancia dell’umore, perché, una volta asciugata la notte del Dall’Ara, resta l’impressione che a Orsolini e compagnia debuttante sarebbe bastato davvero poco per stappare lo champagne della festa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’Ara L’inno Champions

