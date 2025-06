Dalla carne alla brace ai gelati iconici | la gustosa sagra un po' retrò è nella Brianza lecchese

esperienza di sapori autentici, tradizioni e allegria. Immersa nella pittoresca cornice della Brianza lecchese, questa festa celebra il meglio delle specialità locali, dai deliziosi piatti alla brace ai gelati più irresistibili. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera retrò e condividere momenti di convivialità con amici e famiglia. Non mancate a questa festa di sapori e tradizioni, un vero tesoro estivo da scoprire e vivere fino a metà settembre a Costa Masnaga.

Per gli amanti dei piaceri della vita e di quell'atmosfera conviviale e un po' retrò che solo le feste di paese sanno regalare, il luogo da non perdere nell'estate 2025 è nella Brianza lecchese. Fino a metà settembre, infatti, a Costa Masnaga va in scena la Sagra di Pane & Trita: una vera e.

In questa notizia si parla di: retrò - sagra - brianza - lecchese

