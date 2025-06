Dalla Bibbia al lato noir delle fiabe Torna la rassegna ’Trebbo in Musica’

Dalla sacralità della Bibbia al lato oscuro delle fiabe, torna la rassegna Trebbo in Musica, l’appuntamento più atteso del Ravenna Festival a Milano Marittima. Per il sesto anno consecutivo, sette serate all’insegna di cultura, musica e narrazione, che prenderanno vita dall’1 luglio fino al 9, immergendosi nei misteri e nelle radici della nostra storia. Un viaggio unico che vi lascerà senza fiato, tra scoperta e emozione.

Presentato ieri mattina il programma completo del Trebbo in Musica – l’appuntamento cervese del Ravenna Festival che torna per il sesto anno. Il percorso di sette serate si dipana da domani fino al 9 luglio, sempre all’Arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima alle 21.30. Si comincia appunto domani sera con ’Il romanzo della Bibbia’. Aldo Cazzullo e Moni Ovadia si trasformano in investigatori per tracciare le origini della nostra cultura e ripercorrere le vicende di uomini e donne vissuti sotto lo sguardo di Dio con Michele Gazich al piano, violino e viola, e illustrati dai disegni nella sabbia di Gabriella Compagnone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it