D' Alfonso Pd sul carcere di San Donato | Delocalizziamo ma non necessariamente a Spoltore o a Montesilvano

Il deputato Pd Luciano D’Alfonso lancia una sfida ambiziosa: delocalizzare il carcere di Pescara, affrontando le criticità di personale e infrastrutture. Ma questa operazione non riguarda necessariamente Spoltore o Montesilvano. È un'opportunità per ripensare il futuro della città e della sua grande realtà metropolitana. La domanda è: come affrontare questi problemi e garantire un sistema penitenziario efficiente? La risposta richiede coraggio, visione e un impegno condiviso.

"Lavorare sulla delocalizzazione del carcere di Pescara, raccogliendo la sfida della grande realtà metropolitana". A sostenerlo è il deputato Pd Luciano D'Alfonso, ribadendo "i tre gravi problemi sostanziali: la carenza di personale, con 58 unità in meno e un direttore in prestito

D'Alfonso (Pd) sul carcere di San Donato: Delocalizziamo, ma non necessariamente a Spoltore o a Montesilvano.

