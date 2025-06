Dal Urban Health alla psicologia architettonica

Le città, cuore pulsante della nostra società, sono anche tra i principali responsabili dell’inquinamento e del consumo delle risorse. Dal urban health alla psicologia architettonica, è urgente ripensare gli spazi urbani per favorire il benessere e la sostenibilità. Integrare natura e innovazione può trasformare le nostre metropoli in ambienti più sani e vivibili, garantendo un futuro migliore per tutti. È tempo di agire e reinventare il nostro rapporto con l'ambiente urbano.

Le città producono il 70% dei gas serra e il 75% degli inquinanti, consumano il 66% dell’energia, l’80% del cibo e dell’acqua. C’è bisogno di rigenerazione e più natura per star bene negli ambienti urbani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dal «Urban Health» alla psicologia architettonica

