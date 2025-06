Dal Santuario di Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato alla Fontana Antica di Gallipoli ecco i luoghi che hanno conquistato il cuore degli italiani nell’edizione 2025 del censimento sui beni culturali e paesaggistici italiani

dona grande importanza alle proprie radici storiche e culturali. La passione degli italiani per la tutela del patrimonio si manifesta attraverso scelte che attraversano generazioni, unendo città, borghi e monumenti in un abbraccio collettivo di orgoglio e amore per il proprio paesaggio. Questi luoghi, scelti con entusiasmo, raccontano storie di bellezza e identità che meritano di essere preservate e valorizzate per le future generazioni.

La tutela del patrimonio artistico nazionale interessa, e molto, gli italiani. A confermarlo, i numeri straordinari raggiunti nel 2025, con la dodicesima edizione de "I Luoghi del Cuore", il censimento promosso dal Fondo per l'Ambiente Italiano sui beni culturali e paesaggistici italiani. Le preferenze espresse da cittadini di ogni età e da 196 realtà organizzate, sono state più di 2,3 milioni. Il risultato? Un quadro vivace dell'Italia che lotta per preservare le sue radici.

