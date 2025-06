Dal processo alla guerra all’Iran le ultime 48 ore folli di Bibi

Le ultime 48 ore sono state un vortice di tensioni e decisioni cruciali per Israele, culminate in una settimana di intense operazioni diplomatiche e strategiche. Mercoledì 11 giugno, Benjamin Netanyahu si trova in un momento decisivo: tra un’udienza in tribunale e una telefonata con Donald Trump, i piani di un possibile attacco all’Iran sono ormai pronti. Ma cosa succederà ora in questa intricata escalation?

Mercoledì 11 giugno: il premier Benjamin Netanyahu è a Tel Aviv, all’interno di un tribunale. Due giorni prima ha parlato telefonicamente con Donald Trump, ha spiegato al presidente le sue intenzioni di attaccare l’Iran e oramai sopra la sua scrivania ha pronti tutti i piani operativi per l’azione contro Teheran. Ma, prima di allora, il premier israeliano deve affrontare due appuntamenti cruciali: l’udienza in tribunale per l’appunto, dove è in corso il processo che lo vede imputato per corruzione, e i l voto della Knesset in cui potrebbero emergere spaccature letali per la sua maggioranza. In poche parole, Netanyahu è ben consapevole di giocarsi tutto nel giro di folli 48 ore, dove le sorti sue personali sono destinate a incrociarsi, come spesso accaduto ultimamente, con quelle di Israele e dell’intero medio oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dal processo alla guerra all’Iran, le ultime 48 ore folli di “Bibi”

