dal papa pistoiese fino ad oggi parte la mostra alla forteguerriana

Uno spunto di cronaca recente a suggerire il percorso espositivo appena inaugurato alla Biblioteca Forteguerriana. È l’elezione, avvenuta l’8 maggio, del 267° papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, il Cardinale Robert Francis Prevost, che ha assunto il nome di Leone XIV, punto di partenza per mettere in mostra "Storie di papi e di conclavi. Dal papa pistoiese Clemente IX a Leone XIII: testimonianze dalle raccolte della Forteguerriana". L’esposizione non poteva non ricordare il papa pistoiese. È proprio a Giulio Rospigliosi (Pistoia 1600 – Roma 1669), papa Clemente IX, che è dedicata la prima sezione del percorso con documenti relativi al conclave che portò alla sua elezione, testimonianze della sua passione per la cultura, della sua importante opera di librettista di melodrammi e del suo legame con la città di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it