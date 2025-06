Dal nucleare al cambio di regime | perché Israele ha attaccato l' Iran

In un’azione senza precedenti, Israele ha lanciato un massiccio attacco contro l’Iran, segnando un punto di svolta nel delicato equilibrio mediorientale. Dietro l’operazione “Rising Lion” si cela una strategia complessa e inquietante, che potrebbe aprire le porte a una nuova escalation militare e politica. Ma cosa si nasconde realmente dietro questa mossa decisiva? Entriamo nei dettagli di una crisi che potrebbe cambiare il corso della regione e del mondo.

Un attacco massiccio e senza precedenti, che rischia di portare a un’escalation definitiva: cosa c’è dietro l’operazione “Rising Lion”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dal nucleare al cambio di regime: perché Israele ha attaccato l'Iran

In questa notizia si parla di: nucleare - cambio - regime - israele

Sospetto che ci sia un gruppo dirigente in US e in Israele che vuole bombardare i siti nucleari iraniani per provocare un cambio di regime Vai su X

ISRAELE-IRAN | Ecco perché Israele ha deciso di attaccare ora: "Programma nucleare vicino a punto di non ritorno" https://gazzettadelsud.it/?p=2055090 Vai su Facebook

Dal nucleare al cambio di regime: perché Israele ha attaccato l'Iran; Israele prepara un regicidio? Benjamin Netanyahu fissa un obiettivo militare massimalista: liberare l'Iran dal suo regime; Perché Israele ha attaccato l'Iran e come ci siamo arrivati.

Dal nucleare al cambio di regime: perché Israele ha attaccato l'Iran - Un attacco massiccio e senza precedenti, che rischia di portare a un’escalation definitiva: cosa c’è dietro l’operazione “Rising Lion” ... Secondo ilgiornale.it

L’attacco di Israele all’Iran cambia gli equilibri sul nucleare. Alcaro e Castelli spiegano perché - Israele ha lanciato l’operazione “Rising Lion” colpendo siti nucleari e militari in Iran, tra cui Natanz, con un impatto strategico rilevante ... Da formiche.net

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: a Teheran 78 morti. Khamenei: risposta severa - presieduta da Francia e Arabia Saudita in programma dal 17 al 20 giugno a New York, volta a promuover ... Come scrive msn.com