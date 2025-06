Dal gemellaggio all’azione concreta | Caiazzo e Ochtendung insieme per la memoria | FOTO

Dal gemellaggio all’azione concreta: Caiazzo e Ochtendung uniscono le forze per preservare la memoria storica, siglando un accordo di collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e il Comune di Caiazzo. Nell’affollata aula consiliare, si è dato il via a un progetto ambizioso volto al recupero della Masseria di Monte Carmignano, simbolo di un patrimonio condiviso e di una rinascita culturale che unisce due comunità.

Nell’affollata aula consiliare di Caiazzo, è stato siglato un importante accordo di collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento e il Comune di Caiazzo. L’obiettivo è il recupero della Masseria di Monte Carmignano, luogo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Dal gemellaggio all’azione concreta: Caiazzo e Ochtendung insieme per la memoria | FOTO

In questa notizia si parla di: caiazzo - gemellaggio - azione - concreta

Diocesi: Alife-Caiazzo, gli alunni della Scuola primaria paritaria “Principi di Piemonte” ospiti il 23 maggio di Fondazione Missio per gemellaggio con loro coetanei in ... Lo riporta agensir.it: per suggellare un gemellaggio con i loro coetanei della Missione in Venezuela ...