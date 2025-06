Dal commissario Gigi Berté a Libera Cairati la fioraia-detective del Giambellino

Tra misteri e indizi da svelare, i romanzi gialli continuano a catturare l’immaginazione di lettori di ogni generazione. Da Sherlock Holmes a Montalbano, il detective diventa il punto di vista unico attraverso cui scoprire segreti nascosti e verità sorprendenti. Ma cosa motiva oggi autori come Gigi Bert233 o Libera Cairati a scegliere questa figura iconica? Scopriamolo insieme in questa settimana di letture imperdibili.

T ra i 4 libri da leggere della settimana romanzi gialli con un detective protagonista. Si tratta di un genere che non passa mai di moda. Da Sherlock Holmes a Montalbano, passando per Hercule Poirot e Maigret, l a figura dell'investigatore – professionista o dilettante – continua ad affascinare lettori e autori. Ma cosa spinge uno scrittore contemporaneo a scegliere proprio un detective come fulcro del proprio romanzo? Titoli recenti come Lascia stare i morti di Claudio Panzavolta, La giostra delle spie di Rosa Teruzzi, Le indagini del commissario Berté – La numero uno di Emilio Martini offrono una panoramica sulle diverse declinazioni del detective nel panorama narrativo attuale.