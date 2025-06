Dal 16 luglio 2025 i canali satellitari DAZN 1 e DAZN 2 non saranno più disponibili su tivùsat

A partire dal 16 luglio 2025, i canali DAZN 1 e DAZN 2 non saranno più visibili su tivùsat, segnando un cambio importante per gli appassionati di sport. L'editore DAZN ha deciso questa svolta, invitando gli utenti a rivolgersi all’assistenza per ulteriori dettagli. Ma non disperate: il meglio deve ancora venire, con grandi eventi e l’entusiasmante calcio internazionale che vi aspetta su DAZN!

A partire dal 16 luglio 2025, i canali DAZN 1 e DAZN 2 non saranno più disponibili su tivùsat. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’assistenza di DAZN. Vai su X

