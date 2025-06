Dakota Johnson | Hollywood non prende rischi perché le decisioni sono prese da chi non guarda film

Dakota Johnson svela i retroscena di Hollywood, dove spesso si evitano rischi per preservare il successo. Durante un’intervista a Hot Ones, l’attrice ha evidenziato come le decisioni siano influenzate da chi non segue il cinema d’autore, preferendo formule sicure. Ora protagonista di Materialists di Celine Song, Dakota ci invita a riflettere sulle scelte che plasmano il futuro del cinema e delle star.

Durante un'apparizione allo show Hot Ones, Dakota Johnson ha parlato dei problemi esistenti a Hollywood e della scelta di non prendere rischi. Dakota Johnson, durante la sua partecipazione allo show Hot Ones, ha condiviso la sua opinione sui problemi di Hollywood, in particolare sul motivo per cui i produttori prendono pochi rischi. L'attrice è attualmente protagonista di Materialists, il nuovo film diretto da Celine Song che ha come star anche Chris Evans e Pedro Pascal. I problemi di Hollywood Rispondendo al conduttore Sean Evans, che voleva sapere la sua opinione sui problemi di Hollywood, Dakota Johnson ha spiegato: "Penso sia difficile quando le decisioni creative sono prese da un comitato ed è dura quando le decisioni creative sono prese da persone che

