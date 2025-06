Dai software spia alla condanna per tentato omicidio | la parabola di David Vincenzetti fondatore di Hacking Team

Dai software spia alla drammatica condanna per tentato omicidio, la parabola di David Vincenzetti, fondatore di Hacking Team, rivela un percorso turbolento e controverso. Dopo aver portato chiusa alle spalle il passato, un gesto estremo ha segnato la sua vita e quella della famiglia, lasciando emergere i lati oscuri di un mondo al confine tra tecnologia e criminalità . La sua vicenda ci invita a riflettere sui limiti dell’etica nella rivoluzione digitale.

Porta chiusa alle spalle e poi quattro coltellate al petto, alle gambe e alle braccia all'indirizzo della moglie del cugino, che decide di non denunciare nonostante una prognosi di 40 giorni. Si è chiuso con una condanna per tentato omicidio a 4 anni e 6 mesi, poi ridotta a 3 anni in appello il.

