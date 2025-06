Dai programmi alla vita privata | chi è Pino Insegno il presentatore di Reazione a catena

Pino Insegno, il volto noto di Reazione a Catena, torna su Rai Uno dall’8 giugno, conducendo per la sesta volta il game show che ha conquistato il pubblico. La sua carriera brillante si estende oltre la televisione, con una lunga esperienza come doppiatore di numerosi film di successo. Un talento versatile e apprezzato, capace di intrattenere in ogni ambito, dimostrando che la passione può trasformarsi in una carriera ricca di soddisfazioni.

