Dai No Mose ai No nozze, Bezos vade retro.

Venezia si solleva contro il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, scatenando l’ira degli abitanti e degli attivisti locali. La città, da sempre custode di tradizioni e bellezza, non ha preso bene la notizia della pomposa cerimonia prevista dal 24 al 26 giugno. Sul campanile di San Giorgio è spuntato uno striscione con il nome del miliardario e una grande X rossa, simbolo di protesta. Per oggi pomeriggio, però, la battaglia simbolica continua…

Degli Antoni Brigate nozze. Venezia si ribella allo sposalizio di Jeff Bezos – uomo più ricco del mondo numero 2 – con Lauren Sanchez. La pomposa cerimonia, prevista dal 24 al 26 giugno, ha fatto insorgere lo spirito lagunare. Sul campanile di San Giorgio è stato appeso uno striscione con il nome Bezos e una grande X sopra. A rivendicare il gesto un gruppo di attivisti che si sono dati il nome " No Space for Bezos ". Per oggi pomeriggio convocata un’assemblea pubblica. L’amministrazione comunale resta serena, anzi serenissima: "Dopo i No Mose e i No Tav ci mancavano solo i No Grandi Matrimoni. Non comprendo come un tale evento possa essere nocivo", ha detto l’assessore Simone Venturini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net