Da Ubik Indja presenta il suo romanzo ‘On the Notes of Fate Il filo nascosto’

Dopo il successo al Salone Internazionale del Libro di Torino, Indja Mangione, nota come Ubik Indja, torna a incantare il pubblico con il suo nuovo romanzo, "On the Notes of Fate. Il filo nascosto". Sabato 14 giugno alle 18.30, presso la libreria Ubik, sarà protagonista di una coinvolgente presentazione, dove tra parole e emozioni svelerà i segreti dietro questa storia avvincente. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della narrativa e delle sorprese.

Dopo l'esperienza al Salone Internazionale del Libro di Torino, Indja – all'anagrafe Indja Mangione – sarà protagonista sabato 14 giugno alle 18.30 negli spazi della libreria Ubik, in occasione della presentazione del suo libro 'On the Notes of Fate. Il filo nascosto'.

Indja ha appena 25 anni, è foggiana e "On the Notes of Fate. Il filo nascosto" (Panda Edizioni) è il suo primo romanzo: già un piccolo caso editoriale, visto l'apprezzamento che sta riscontrando dai tantissimi appassionati del genere. Si definisce "scrittrice p

