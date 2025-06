Da Santa Candida agli spazi ex Rai di Ceglie | ok del Comune al progetto per il recupero delle aree della lama Picone

Il Comune di Ceglie Messapica approva con entusiasmo il progetto di recupero delle aree della Lama Picone, un'iniziativa strategica per la rinaturalizzazione e la valorizzazione del territorio nel Municipio IV. La collaborazione tra gli assessori alla Rigenerazione Urbana, all'Ambiente e Sociale promette di trasformare queste zone, restituendo loro bellezza e funzionalità . Un passo deciso verso un futuro più verde e sostenibile: perché il paesaggio merita cura e attenzione, e questa è solo l'inizio.

Un piano per la 'rinaturalizzazione' della lama Picone, nel territorio del Municipio IV, attraverso il recupero e la valorizzazione paesaggistica di tre diverse aree. Su proposta congiunta degli assessori alla Rigenerazione Urbana e Sociale Giovanna Iacovone, all'Ambiente, Elda Perlino e alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Da Santa Candida agli spazi ex Rai di Ceglie: ok del Comune al progetto per il recupero delle aree della lama Picone

In questa notizia si parla di: aree - recupero - santa - candida

Il progetto di recupero, completamento e adeguamento dell’impianto sportivo comunale “San Rocco” di Pianola candidato a ottenere fondi dal bando “Sport e periferie” Vai su Facebook

Da Santa Candida agli spazi ex Rai di Ceglie: ok del Comune al progetto per il recupero delle aree della lama Picone; La Giunta approva e candida a finanziamento regionale il progetto per l’infrastrutturazione verde di Diana Marina; SPORT E PERIFERIE: COMUNE L'AQUILA CANDIDA PROGETTO PER RECUPERO IMPIANTO SAN ROCCO DI PIANOLA.

Da Santa Candida agli spazi ex Rai di Ceglie: ok del Comune al progetto per il recupero delle aree della lama Picone Lo riporta baritoday.it: Il piano, che sarà candidato all'avviso regionale 'Interventi di infrastrutturazione verde del territorio', include tre diversi ambiti della lama che insiste sul territorio del Municipio IV, "per il r ...