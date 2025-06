Da rifiuto a risorsa | politica gestori e associazioni ne parlano da Fogola

Da rifiuto a risorsa: un'opportunità di rinascita per il nostro territorio. Sabato 14 giugno alle 18, la libreria Fogola di Ancona ospiterà un importante incontro organizzato da Alleanza Verdi Sinistra, dedicato a esplorare soluzioni innovative e sostenibili per la gestione dei rifiuti. Gestori, associazioni e cittadini si confrontano per trasformare un problema in una risorsa fondamentale per il futuro locale. Un’occasione da non perdere per immaginare insieme un domani più verde e consapevole.

